77-jarige fietser wordt aangereden in Rucphen, bestuurder zwarte Mercedes gezocht (Archieffoto)

RUCPHEN - Een 77-jarige fietser is zondagmiddag op de Raadhuisstraat in Rucphen aangereden door een wagen. Na het ongeluk reed de bestuurder van de auto, een zwarte Mercedes, door. De politie is op zoek naar getuigen. Het slachtoffer kon na behandeling van zijn verwondingen in het ziekenhuis naar huis.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Rond twaalf uur reed de fietser op de kruising van de Raadhuisstraat en de Achterhoeksestraat. Daar kwam hij in botsing met de zwarte Mercedes. De fietser raakte gewond en omstanders belden 112.



Politie onderzoekt ongeval

De politie is op zoek naar getuigen, mede omdat de bestuurder is doorgereden na de aanrijding. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, de politie heeft een onderzoek ingesteld.