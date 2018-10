De geschiedenis van Breda komt tot leven in een app: eerste digitale stadstour met Augmented Reality

Bij Augmented Reality worden digitale lagen over de werkelijkheid geplaatst. Je richt de camera van je telefoon op een historisch object of pand in Breda, en de app plaatst daar vervolgens een extra laag overheen. Je ziet dan het pand zoals het nu is, met daar overheen animaties en uitleg over de historie van het gebouw. Breda is de eerste stad met zo'n digitale stadstour.

Bekijk de video en lees verder:

Door je telefoon neem je een kijkje in het verleden, maar je hoort ook de verhalen die daarbij horen. "Samen met historici hebben we gekeken welke plaatsen en verhalen het meest in het oog springen, samen met hen schreven we de verhalen", legt Janine Bos van Citymarketing Breda uit. De app werd ontwikkeld om toeristen die bij het VVV vragen waar ze naar toe kunnen een handje te helpen.

Het is niet alleen een promotie van de geschiedenis van de stad, Bos hoopt dat de route ook op andere manieren vermaak brengt: "Zo combineren we een dagje uit met historie, de bedoeling is dat je naast de beleving ook een keer stopt op een terrasje of in de winkels kijkt."

Ook voor kinderen

Iedereen met een smartphone kan de app downloaden. Voor gezinnen is het een bijzondere manier om de stad te ervaren en ook de kinderen te interesseren voor geschiedenis. Na het bezoeken van alle acht locaties kunnen zij een oorkonde ophalen bij het VVV op de Willemstraat.

Maar de app is niet speciaal gericht op kinderen, ook voor volwassenen is het interessant volgens Bos: "Er zitten heel veel details in, elke keer zie je weer iets nieuws. Net zag ik bijvoorbeeld voor het eerst dat er een vogeltje op het Turfschip bij Spanjaardsgat zat."

