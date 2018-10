'Dit blijft me nog heel lang bij', bezoekers stadion Oss leven mee tijdens samenkomst

Voor het spoordrama in Oss werd maandagmiddag een samenkomst georganiseerd. Bij het ongeval werd een Stint met daarin vijf kinderen aangereden door een trein. Vier overleefden dit niet en de begeleidster en een vijfde kind raakten zwaar gewond. De ceremonie werd gehouden in theater De Lievekamp voor direct betrokkenen en vanuit stadion Top Oss konden Ossenaren via schermen alles volgen.

Lichtgevende regenboog

Tijdens de bijeenkomst werden er in fases glowsticks aangemaakt die samen aan het einde één grote regenboog vormden. "Dat was prachtig om te zien en maakte het heel persoonlijk", zegt bezoekster Diana Hennevelt. "Het was heel erg stil op de tribune en daaraan merkte je gewoon dat iedereen elkaar steunt en meeleeft. Dat is het enige wat we kunnen doen."

Kimberly van Gelder: "Ik heb bij de opvang gewerkt, dus ik kende alle kindjes die zijn overleden. Maar zelfs als je ze niet hebt gekend, heb je door de ceremonie denk ik een heel mooi beeld van hoe ze waren. Je voelt verdriet, maar dat is natuurlijk nooit hetzelfde als dat van alle ouders. En je hoopt elke dag voor de twee in het ziekenhuis dat het beter gaat."

"Ik ben er helemaal sprakeloos van", zegt Ria Verstegen geëmotioneerd. "Alles wat ik er verder nog over zeg, is overbodig. Ik kan me niet voorstellen hoe ik een verlies van twee kinderen te boven zou moeten komen. Dit blijft me nog heel lang bij."





