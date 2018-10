Zege in jubileumwedstrijd Kika van Es is reden voor feest, Oranje naar finale play-offs om WK-ticket

VIBORG - De Nederlandse vrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor het WK. Na de eerdere 2-0 zege in eigen land volgde dinsdagavond een 1-2 zege in Denemarken. Voor Kika van Es was het duel met de Denen een jubileumwedstrijd, ze stond voor de vijftigste keer op het veld als international van Nederland.

De uit Boxmeer afkomstige Van Es speelde tegen Denemarken haar vijftigste interland. De eerste keer dat ze voor Oranje in actie kwam was op 21 november 2009 in een thuisduel tegen Wit-Rusland. Door blessures ontbrak ze bij veel interlands, maar inmiddels is de Ajax-speelster weer een vaste waarde bij Oranje.

Slechte start

Naast Van Es stonden ook de Brabantse speelster Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen in de basis. Na iets meer dan drie minuten schrokken ze allemaal. Dominique Bloodworth maakte in het zestienmetergebied een overtreding op Pernille Harder. Nadia Nadim benutte de strafschop. Een snelle tegentreffer in een belangrijke wedstrijd, zo ging het mis in de laatste wedstrijd van de groepsfase waarin Oranje tegen Noorwegen een WK-ticket verspeelde.

Winst

Lang hoefde de Nederlandse dames niet te vrezen voor een hele moeilijke wedstrijd. Een paar minuten na de tegentreffer stond het alweer gelijk. Lineth Beerensteyn nam in de zevende minuut de gelijkmaker voor haar rekening. De spits van Bayern München scoorde met haar hoofd, op aangeven van Desiree van Lunteren. Met dat uitdoelpunt op zoek had Denemarken de opdracht om nog minimaal drie keer te scoren om de finale van de play-offs te halen.

In de rest van de wedstrijd kreeg Denemarken wel kansen, maar mede door doelman Loes Geurts bleef het 1-1. In de absolute slotfase werd het zelfs nog 1-2 voor Oranje. Beerensteyn maakte in blessuretijd de winnende treffer.

Finale

Om een ticket voor het WK in Frankrijk te pakken moet Nederland in de finale van de play-offs afrekenen met de winnaar van het duel tussen België en Zwitserland. De dubbele ontmoeting in de finale wordt afgewerkt tussen 5 en 13 november.