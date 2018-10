Deel dit artikel:













Hier leggen ze een puzzel van 150 miljoen jaar oud, met dinosaurusbotten Het versteende skelet van de diplodocus (foto: René Fraaije)

BOXTEL - De Diplodocus was 150 miljoen jaar geleden een enorme dinosaurus. Nu zijn alleen zijn botten nog over en die liggen vanaf nu in Boxtel. Het Oertijdmuseum heeft een skelet van de reusachtige dino weten te bemachtigen. Het skelet moet alleen nog wel even in elkaar gezet worden en dat is een hele klus, maar als het af is, is het voor het eerst dat zo'n groot, origineel dinosaurusskelet in een vaste tentoonstelling te zien is in Nederland.

Geschreven door Anja de Loos

Er zijn sowieso maar drie van dit soort skeletten in Europa. De andere twee staan in Denemarken en Zweden. Het skelet van deze Diplodocus komt oorspronkelijk uit Amerika. Het is helemaal versteend, dat betekent dat de botten eerst nog uit het gesteente gehaald moeten worden. Het museum verwacht wel een jaar of drie te gaan doen over het uitgraven en in elkaar zetten van het skelet. Directeur Rene Fraaije en restaurateur Hugo Roozen aan het woord:

Meekijken

Bijzonder is dat de werkzaamheden bekeken kunnen worden door bezoekers van het museum. Er wordt gewerkt in een laboratorium dat een glazen wand heeft, waardoor mensen mee kunnen kijken. Schattig

Het museum is apetrots op het skelet. Directeur René Fraaije van het Oertijdmuseum beschrijft het dier liefdevol, bijna als een schattig huisdier: "Het is een platvoetje, een gemoedelijke planteneter met een hele lange nek en een hele lange staart." Het verkrijgen van de unieke botten is het resultaat van jarenlang netwerken. Daar kan nu volop van genoten kan worden in Boxtel.