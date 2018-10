Op een dag heb je het: je wordt windmolenreparateur

Twee werknemers komen net naar beneden. Een Portugese en Litouwse werknemer van een Portugees bedrijf maken alle zekeringen en lijnen los om daarna te gaan lunchen.

Mooi uitzicht

"Het is mooi werk ja. De eerste keer is het natuurlijk spannend maar nu is het gewoon werk. Je kijkt er niet meer raar van op. Het uitzicht is trouwens wel mooi hoor, maar ja we moeten hard werken dus zoveel kunnen we er nu ook niet van genieten", vertelt een van hen.

Het is wel apart dat er nu al aan de windmolens gewerkt wordt. Het windmolenparkje langs de snelweg werd vorig jaar pas geopend. "We zijn aan het repareren", vertelt de Litouwer. "Er is blijkbaar een fout gemaakt waardoor er af en toe kleine stukjes van af vallen."