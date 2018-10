Beste hoofdrolspelers in de Dumpert-video, deze straf kun je krijgen als je de snelweg blokkeert

EINDHOVEN - De mannen die met hun auto’s de A2 bij Eindhoven blokkeerden, kunnen flinke straffen opgelegd krijgen als ze worden vervolgd. “Je moet denken aan een geldboete van maximaal 4100 euro, een gevangenisstraf van maximaal twee maanden of een rijontzegging van maximaal twee jaar”, legt advocaat Bert Kabel van Smart Advocaten uit.

Op het filmpje van de blokkade is te zien dat er op auto’s gedanst wordt en op de snelweg wordt gelopen. “Heel gevaarlijk, natuurlijk”, vindt ook Kabel. “In de file die hierachter ontstaat, kan zo maar een ongeluk gebeuren als iemand even niet oplet. Mocht dat gebeuren, dan kunnen ook de straffen oplopen.”

Trouwstoet

Het is dit jaar niet de eerste keer dat een stoet met auto’s voor gevaarlijke situaties zorgt op de weg. Vorige maand reed een bruiloftsstoet met 100 auto’s hinderlijk rond in Bergen op Zoom. De politie kreeg meldingen dat ze abrupt remden, mensen afsneden en andere weggebruikers van de weg drukten.

“Je ziet dit inderdaad vaker bij trouwpartijen in de niet-autochtonen hoek”, zegt advocaat Kabel. Op het filmpje zie je dat veel auto’s buitenlandse kentekens hebben. Ook wordt er met een buitenlandse vlag gezwaaid.

Bekijk de video en lees verder:





Strafbaar ja of nee?

Is iedereen in zo’n stoet strafbaar als de eerste auto’s afremmen en besluiten de weg te blokkeren? “Dat is nog maar zeer de vraag en dat heeft echt met de omstandigheden te maken”, zegt hij. “Stel, je rijdt achter in de stoet en besluit mee te feesten op de weg, dan draag je ook bij aan de blokkade”, legt Kabel uit.

Het is overigens niet zo dat je per definitie strafbaar bent als je in dezelfde stoet rijdt. “Als je in de auto blijft zitten en er zelf ook door wordt overvallen, dan is dat wel echt anders. De rechter bekijkt gewoon wat jouw rol was in die stoet.”

Groep mannen

De politie laat donderdag weten dat ze denken te weten wie de mannen zijn die de A2 bij Eindhoven blokkeerden. “Afgelopen vrijdag was er een groep mannen die asociaal rond reed. Zij hebben bekeuringen gekregen en we hebben kentekens genoteerd”, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie onderzoekt of dat groepje hetzelfde is als op het filmpje. “We hebben de blokkade op de snelweg vrijdag niet gezien. Wel kennen we het filmpje en we doen hier verder onderzoek naar”, aldus de woordvoerder.