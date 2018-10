Sydney van Hooijdonk blijft nuchter na debuut voor NAC: 'Nog genoeg dingen te verbeteren' [VIDEO]

Wat gaat er door je heen als je moet gaan warmlopen?

"We moeten altijd in groepjes warmlopen en het was op een gegeven moment tijd voor mij om te gaan zitten, maar op dat moment riep Jelle Ten Rouwelaar dat ik door moest lopen. Uiteindelijk liep ik nog alleen met Giovanni Korte en dan weet je wel dat de kans erin zit dat je mag invallen. Maar toen riep de trainer en dan besef je wel kort dat dit je eredivisiedebuut wordt."

Je hebt je debuut nu gemaakt, maar wat is nu je doel voor de rest van het seizoen?

"Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk minuten maken, maar er zijn nog genoeg dingen die ik moet verbeteren. Zo moet mijn linkerbeen nog beter worden en zal ik sowieso fysiek nog sterker moeten worden. Dat ga ik mede doen door meer krachtoefeningen te doen, maar de trainingen van het eerste helpen me daar ook bij. Ik merk nu ook al dat ik sterker ben geworden."

Wat is de rol van je vader, Pierre van Hooijdonk?

"Hij helpt me veel, door bijvoorbeeld te zeggen dat ik nu rustig moet blijven en niet naast m'n schoenen moet gaan lopen. Hij zegt dan ook: 'Leuk, je debuut. Maar je hebt nog niks bereikt.' Ik moet nu gewoon zo doorgaan en op zoek gaan naar meer."

Moet Mitchell van der Gaag in het gevolg eerder kiezen voor Sydney van Hooijdonk?

"Als het aan mij ligt wel, maar ik moet nog zat verbeteren om basisspeler te kunnen zijn, en daar doe ik hard mijn best voor. Maar we krijgen als team zijnde de goals te makkelijk tegen. Dat is wel een groot verbeterpunt.

