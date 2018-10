Deel dit artikel:













Bruidspaar viert huwelijk bij de 'Mac' met romantisch menu vol hamburgers en friet

TILBURG - Frank & Patricia Habraken hebben elkaar vrijdag het ja-woord gegeven. Meestal vier je dat met familie en vrienden in een restaurant met een luxe lunch of diner en een feest. Dit kersverse bruidspaar besloot anders. Ze hebben met de familie geluncht in een McDonald's in Tilburg.

Geschreven door Linda Koppejan

Niet de meest voor de hand liggende plek om uitgebreid te gaan eten, zou je denken. Maar bruidegom Frank heeft meegedaan met een prijsvraag en is als gelukkige uit de bus gekomen. Met vrouwlief en wat familieleden waren ze dus meer dan welkom bij het fastfood restaurant in het centrum van Tilburg. "Er wordt goed voor ons gezorgd", aldus de bruid. Haar echtgenoot vult aan wat er allemaal op tafel staat. "Na het voorgerecht, een lekkere salade, zijn we gegaan voor een angus beef burger en frietjes met een hoop saus, heerlijk. Het toetje was trouwens ook lekker." Het kersverse echtpaar vindt de prijsvraag een ludieke actie. "Het komt niet zo vaak voor en wij vonden het wel wat hebben." Bang voor vieze klodders saus op haar jurk was de bruid wel. Maar gelukkig is het allemaal goed gegaan. "Ik ben nog helemaal schoon. Ik heb met mes en vork gegeten, dus misschien scheelt dat."