Knappe zege FC Eindhoven op bezoek bij NEC, rood Helmond Sport verliest van Telstar FC Eindhoven boekte een mooie overwinning op bezoek bij NEC (foto: OrangePictures).

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft een knappe overwinning geboekt op bezoek bij NEC. In Nijmegen werd het 0-1 voor de ploeg van David Nascimento. Ook FC Den Bosch wist te winnen. RKC Waalwijk en TOP Oss deelden de punten, terwijl een rood aangelopen Helmond Sport in eigen huis onderuit ging. Jong PSV komt in de negende speelronde pas op maandag in actie, tegen Jong Ajax.

Geschreven door Fabian Eijkhout

NEC-FC Eindhoven 0-1

Het verhaal van de wedstrijd tussen NEC en FC Eindhoven is minuut 29. Anass Achahbar kreeg de kans om de thuisploeg op voorsprong te zetten. FC Eindhoven-goalie Ruud Swinkels voorkwam die treffer. Er volgde geen corner, maar een doeltrap voor de Eindhovenaren. Tot woede van de NEC-spelers. Swinkels reageerde slim en snel, hij hervatte het spel en uit de aanval die volgde kwam FC Eindhoven op voorsprong. Branco van den Boomen knalde de bal tegen de touwen. In het vervolg van de wedstrijd, die soms hard en onsportief was, kregen beide ploegen mogelijkheden om te scoren. De toeschouwers in De Goffert zagen echter geen doelpunten meer. De treffer van Van den Boom bleek de enige en dus winnende, waardoor FC Eindhoven een knappe zege boekte.

FC Den Bosch-FC Dordrecht 1-0

Door de interlandperiode moest Wil Boessen de nodige spelers missen in het duel met FC Dordrecht. De trainer van FC Den Bosch zag Rauno Sappinen (Estland), Stefan Velkov (Bulgarije), Leo Väisänen (Finland) en Amine Khammas (Marokko) uitvliegen voor wedstrijden met een nationale selectie. Ondanks het gemis van vier internationals won FC Den Bosch wel van FC Dordrecht, de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Vijf minuten voor maakte Stefano Beltrame de winnende treffer. De thuisploeg mocht daar Daniel Breedijk voor bedanken. De verdediger van De Schapenkoppen ging in de fout, als laatste man. Beltrame pikte de bal op en liep alleen op Bryan Janssen af. Oog in oog met de goalie bleef de Italiaan koel: 1-0. Helmond Sport-Telstar 1-2

Met negen man eindigde Helmond Sport het thuisduel met Telstar. Met nog twintig minuten op de klok kreeg Jeroen Verkennis rood. Het was niet de enige straf, Telstar kreeg namelijk ook een strafschop. Verkennis pakte Terrel Ondaan vast en liet hem pas na enkele seconden weer los. De scheidsrechter kon niet anders dan naar de stip wijzen. Kyle Michael Scott schoot hard raak. Vijf minuten voor tijd verdubbelde Anas Najah de score. In de slotfase maakte Bart Meijers de aansluitingstreffer, de verdediger scoorde vanuit een strafschop de 1-2. In de jacht op een gelijkmaker kreeg Joeri Poelmans zijn tweede gele kaart van de avond. Met negen man lukte het Helmond Sport niet om de 2-2 te maken. RKC Waalwijk-TOP Oss 0-0

De stand die bij aanvang van de wedstrijd op het scorebord stond, bleef de volle negentig minuten staan. Kansjes waren er wel, maar doelpunten vielen er niet in het Mandemakers Stadion. In een wedstrijd die niet echt leuk was voor de neutrale toeschouwer eindigde RKC met tien man. Nikki Baggerman werd in de absolute slotfase van het veld gestuurd.