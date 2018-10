Laatbloeier Juriën Gaari schittert nu in het profvoetbal bij RKC Waalwijk: 'Droom die uitkomt'

WAALWIJK - Hij had het niet meer verwacht, maar linksback Juriën Gaari maakte op zijn 24ste nog zijn debuut in het profvoetbal. De voetballer speelde jarenlang in het amateurvoetbal, maar maakte afgelopen zomer toch de overstap naar RKC Waalwijk. "Dit is echt een droom die uitkomt."

Gaari is toch een vreemde eend in de bijt. Waar zijn medespelers al jaren actief zijn in het profvoetbal, speelde de linksback bij clubs als Overmaas Rotterdam, VV Smitshoek en Tweede-divisionist Kozakken Boys. “Ik heb bij de jeugd wel bij Excelsior gespeeld, maar in 2012 ben ik daar gestopt. Ik heb altijd hoop gehouden op een rentree in het profvoetbal. Dat het dan toch nog lukt, is wel super. Het is een droom die uitkomt.”

Basisspeler

Gaari mocht dit seizoen gelijk aan de bak bij de ploeg uit Waalwijk. Hij staat dit seizoen veelvuldig in de basis. “Ik weet wat ik kan, dus ik was niet verrast. Wel ben ik trots dat de overstap zo soepel verloopt.” Toch merkt hij het verschil wel tussen Kozakken Boys en RKC. “Hier trainen wij zes keer in de week, en bovendien ook in de ochtend. Bij mijn vorige club werd er vooral in de avond getraind.”

RKC begon goed aan de competitie met twee overwinningen. Gaari en zijn medespelers konden die goede start geen vervolg geven. “Het zit ons nog niet echt mee. We creëren genoeg kansen, alleen het afmaken blijft een probleem. Als je dan ziet dat de doelpunten er aan de andere kant wel in gaan, dan is dat wel frustrerend.”

Volwassen speler

RKC-coach Fred Grim stelde Gaari in alle competitiewedstrijden op dit seizoen. “Hij heeft zich goed aangepast bij ons. Gaari heeft de stap vanaf de amateurs goed verteerd. Maar daar moet je wel rekening mee houden. In het profvoetbal wordt elk foutje afgestraft. Daar moet hij wel mee kunnen omgaan. Gaari is een gevoelige jongen, dus dit seizoen is voor hem een goede leerschool.”

Ook ziet Grim nog veel grilligheid bij Gaari. “Deze wedstrijd was Gaari erg goed. Maar vorige week tegen Volendam was hij een stuk onzekerder. Daar moet je rekening mee houden.”