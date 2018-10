24-duizend liter water per seconde: bouw van gigantisch pompstation van start in de Biesbosch

Het te bouwen Pompstation Bergsche Maas komt te liggen op zo’n 1,5 kilometer afstand van spaarbekken de Gijster. Vanuit de polder komen er dan ook enorme pijpleidingen te lopen richting het spaarbekken. “Dat zijn pijpleidingen met elk een doorsnede van 2.10 meter”, vertelt projectleider Mariëlle Cats. De pijpleidingenstraat van zo’n 70 meter breed, komt ondergronds op een diepte van circa vijf meter.

Bergen met grond in gronddepots

Door de werkzaamheden, die in 2019 van start gaan, zal er gigantisch veel grond worden afgegraven in de Biesbosch. Grond die zal worden opgeslagen in gronddepots op de St Jansplaat en de Fortuna polder. Het gronddepot in de Fortuna polder ligt iets ten zuiden van recreatiegebied De Aakvlaai. Naar verwachting zal er in de depots bijna een kwart miljoen kubieke meter grond tijdelijk worden opgeslagen.





Toekomstig Pompstation Bergsche Maas tegenover de Amercentrale (foto Evides)

Kik mee naar het nieuwe pompstation

Het nieuwe pompstation Bergsche Maas zal aan de landzijde helemaal opgaan in de Biesboschnatuur. “Aan de achterkant, de Biesboschzijde, zal je bijna niets zien van het pompstation. Het pompstation zal volledig worden geïntegreerd in de natuur, maar aan de rivierkant zie je juist wel dat het pompstation is”, vertelt projectleider Marielel Cats. “Maar er is ook rekening gehouden met de vissen in de rivier. Door gebruik te maken van moderne pompen en techniek voorkomen we dat er niet te veel vissen mee naar binnen komen.”









Zorgen zijn er over klimaatverandering

Met alle investeringen om de drinkwatervoorziening ook in de toekomst op peil te houden, zijn de zorgen over die toekomst niet voorbij. “Zorgen over de toekomst zijn er ook”, zegt Daan Spitzers van Evides. “Met name over perioden van lang droogte en over periodes met heel veel neerslag. Want heel veel neerslag in het stroomgebied van de Maas betekent ook dat er veel slib, dat in de Maas op de bodem ligt, los komt en in het water terecht komt.”