Auto rijdt grafsteen aan gruzelementen op kerkhof in Moergestel: 'Dit moet een bewuste actie zijn'

De vrouw was eerder op de dag door haar zus op de hoogte gebracht van wat er op de begraafplaats aan de Bosstraat is gebeurd. Ze is daarna, met haar 73-jarige man, naar het graf gegaan en was niet de enige. "Er waren meer mensen, die van de vernieling hadden gehoord of erover hadden gelezen. Een aantal kreeg er tranen van in de ogen. Dit doet je toch niet?" Niet alleen op het graf, ook over wat looppaden zijn duidelijk bandensporen achter gelaten.





'Vraag is of schade wordt vergoed'

Ook de recherche kwam deze middag poolshoogte nemen. Meneer De Laat had na de slechte boodschap over de grafschennis aangifte gedaan. Zijn echtgenote: "Ik zou degene dit gedaan heeft, graag willen spreken. Hij of zij had zich, zelfs als dit per ongeluk is gebeurd, al kunnen melden. Dit is belachelijk! Wat we nu gaan doen? Mijn man zorgt er in de regel voor dat het kerkhof er goed bij ligt. Mogelijk kan hij met anderen de ravage herstellen zodat het graf er wat beter uit komt te zien. En dan is het de vraag of de schade wel vergoed wordt."

Wie er achter zit? Mevrouw De Laat kan slechts gissen. "Vandalen! Het is toch overal te doen?!"

Politie zoekt getuigen

De dubbele poort bij het kerkhof is nooit op slot en is breed genoeg voor een auto. Waarschijnlijk is de dader dan ook via deze poort naar binnen gereden. De politie is op zoek naar getuigen.