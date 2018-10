Politie vindt 22 gestolen fietsen en tractor in weiland

De politie vond zondag 22 gestolen fietsen in een schuurtje op een weiland. (Foto: Politie)

WAALWIJK - De politie heeft zondag een gestolen tractor en 22 gestolen fietsen gevonden midden in een weiland.

In een schuurtje op een weiland aan de Weteringweg stonden de 22 gestolen fietsen. Midden in het veld stond de gestolen tractor. De fietsen zijn allemaal in beslag genomen door de politie.

De vraag is momenteel wie de fietsen heeft gestolen. De politie doet onderzoek naar de dader en naar de eigenaar van het schuurtje waar de fietsen stonden opgeslagen. Verder gaat de politie op zoek naar de eigenaren van de 22 rijwielen.