Jeffrey Herlings: 'Ik stond vroeger ook uren in de rij voor een handtekening'

EINDHOVEN - Duizenden fans verdrongen zich zondag voor de huldiging van Jeffrey Herlings. De wereldkampioen motorcross kreeg van zijn sponsor een uitbundig feest op een fandag in Eindhoven. Vooral jonge fans wilden daarna een handtekening van hun 'held'. Herlings: "Ik ben blij dat ik voor hen een soort rolmodel kan zijn."

Sinds hij in september in Assen het wereldkampioenschap greep, is het leven van de motorcrosser uit Oploo allesbehalve rustig. Maar zelfs de ontvangst als een popster op de fandag van zijn sponsor kon hem niet van zijn stuk brengen. "Daar ben ik in de loop van de tijd wel aan gewend geraakt. Dit is vooral heel leuk."



Gouden laarzen

Op het circuit De Landsard reed de kersverse wereldkampioen in een gloednieuw pak en met gouden laarzen een ontspannen demorondje. "Dit is heel anders dan in Assen, daar zat de druk van een kampioenschap erachter, maar dat is hier niet." Vanaf september is er veel gebeurd, geeft Herlings toe. "Maar nu kan ik op vakantie. In november beginnen we weer, dus ik kan er nu even tussenuit."



Uren in de rij

Voor de jonge fans is het hoogtepunt van de dag misschien wel de kans om met hun held op de foto te kunnen. Een groepje jongens zegt dat ze al zeker drie uur in de rij staat voor een handtekening. "Zijn techniek maakt hem heel goed, vooral in de bochten," laten ze geroutineerd weten.



Herlings herkent zichzelf erin. "Ik was precies hetzelfde toen ik zo oud was." Hij vindt het prachtig, zegt hij, om een voorbeeld te kunnen zijn voor zijn jonge fans. En met een zwierige zwaai zet hij een nieuwe handtekening op weer een poster.



Selfie met de held

"Ik heb op mijn kamer al posters en petjes van Jeffrey, maar ik mis nog een foto," zegt een geduldig wachtende jongen. En ook dat is geen probleem voor de wereldkampioen. Met een brede glimlach poseert hij samen met zijn fan voor een selfie. Gelukt!