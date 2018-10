'Oppasopa' misbruikt meisje meerdere keren en krijgt jarenlange celstraf

Het slachtoffer is jaren later nog steeds bezig haar leven terug op de rit te krijgen. (Foto ter illustratie)

EINDHOVEN - Een 72-jarige man heeft drieënhalf jaar celstraf opgelegd gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij kreeg de straf omdat hij ontucht pleegde met een 7-jarig meisje op wie hij regelmatig oppaste. Ook moet de man zich laten behandelen voor zijn psychische problemen en mag hij geen contact zoeken met het meisje en haar familie.

De man paste tussen september 2016 en maart 2018 regelmatig op een meisje als haar moeder moest werken of studeren. Het meisje was dan op bezoek bij de man thuis in zijn woning in Eindhoven. Hij heeft meerdere malen 'verregaande ontuchtige handelingen' gepleegd met het meisje, dat 7 jaar oud was toen het misbruik begon.

'Opa'

Toen het meisje in maart tegen haar moeder vertelde dat ze niet meer naar haar 'opa' toe wilde, kwam het misbruik aan het licht. De verdachte bekende. De rechter heeft rekening gehouden met de pedofiele stoornis van de man bij het bepalen van de straf. Door de stoornis is de man minder toerekeningsvatbaar.

Naast de straf en de psychische behandeling mag de man geen contact opnemen met of in de buurt komen van de moeder en het meisje. Daarnaast mag hij ook niet meer op minderjarigen passen of andere activiteiten met ze ondernemen.