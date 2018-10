Deel dit artikel:













Meisje rent de straat op en wordt aangereden door auto in Breda Ambulanceverpleegkundige verleent eerste hulp aan het meisje. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision)

BREDA - Een meisje is maandagmiddag op de Heusdenhoutsestraat in Breda gewond geraakt nadat ze was aangereden door een auto. Het meisje rende tussen twee stilstaande auto's door de straat op. De automobilist die daar reed, kon het meisje niet meer ontwijken en reed haar aan.

Geschreven door Petra van Middendorp

Het ongeluk gebeurde in een fietsstraat. Dat is een straat speciaal voor fietsers waar automobilisten 'te gast' zijn. Vaak zijn dat soort straten zo ingericht dat er niet hard gereden kan worden. Volgens meerdere omstanders reed de bestuurder rustig en kon hij het meisje niet ontwijken. De automobilist stapte na de aanrijding meteen uit en verleende eerste hulp. Toen de ambulance arriveerde namen de medewerkers het over. Het meisje is met verwondingen aan het gezicht en de armen naar het ziekenhuis gebracht.