Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbreker slaat douchende vrouw en vlucht met laptop en telefoon Een dief heeft een vrouw in het gezicht geslagen terwijl hij bezig was met inbreken. (Archieffoto)

TILBURG - Een inbreker heeft dinsdagavond in Tilburg een vrouw in haar gezicht geslagen. De onbekende man drong een huis aan de Lange Nieuwstraat binnen, maar werd daarbij betrapt door de bewoonster, die net klaar was met douchen.

Geschreven door Edwin Vossen

De inbraak speelde zich af in een huis met meerdere (studenten)kamers aan de Tilburgse Lange Nieuwstraat. Zo rond half elf liep het vrouwelijke slachtoffer vanuit de douche richting haar kamer. Toen ze plots de onbekende licht getinte, slanke man tegen het lijf liep. De vrouw sprak hem aan, maar hij sloeg direct op de vlucht. De bewoonster kreeg nog wel een klap in het gezicht. De inbreker heeft onder andere een telefoon en laptop van de vrouw meegenomen. De politie onderzoekt de zaak.