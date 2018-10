Tekort aan dossierkennis de oorzaak van het vertrek van Emile Aarts?

TILBURG - De Universiteit van Tilburg moet op zoek naar een andere rector. Emile Aarts, de huidige rector-magnificus, stopt al na zijn eerste termijn die volgend jaar afloopt. Volgens insiders is er onvrede over de stijl van leiding geven van Aarts.

Over de reden van zijn keuze doet de universiteit geen mededelingen. Insiders klagen over de detailkennis van Aarts. "Beleidsstukken welke hij toegestuurd kreeg voor een vergadering werden vermoedelijk niet goed door hem gelezen. Algemene kennis ontbrak bij Aarts. Verder liet hij regelmatig proefballonnetjes op en riep hij dingen die niet klopten, waardoor zijn beleidsmedewerkers in verlegenheid werden gebracht."

De termijn van Aarts eindigt op 1 juni volgend jaar. Hij blijft wel als hoogleraar op het gebied van data science en innovatie verbonden aan de universiteit.

'Promotiefabriek'

Tilburg University kwam de afgelopen jaren diverse keren negatief in het nieuws vanwege hoge aantallen promoties en riante beloningen voor promotiebegeleiders. De universiteit werd in de media omgedoopt tot een 'promotiefabriek' die zoveel mogelijk winst probeert te maken.

LEES OOK: Kwaliteit proefschriften Tilburg Universiteit onder vuur: 'Het zijn net dagboeken'

Dat zou echter niets te maken hebben met het vertrek van Aarts. De toenmalig decaan Arie de Ruijter, die verantwoordelijk was voor het ontstaan van de promotiefabriek, vertrok in 2015. Samen met zijn opvolger maakte Aarts schoon schip. De lof die hij hiervoor kreeg, was echter niet genoeg om genoeg bodem te leggen voor een succesvolle tweede ambtstermijn.

Tilburg University heeft de afgelopen jaren geen geluk met de aanstelling van bestuurders. Zo werden er vier secretarissen in tien jaar tijd versleten. Momenteel zit er een interim-secretaris. Ook qua decanen ging het - naast de aanstelling van Arie de Ruijter - vaker mis. Bij de universiteit werkte ook de omstreden oud-hoogleraar Diederik Stapel.

Tilburg University wil geen reactie geven.