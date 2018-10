Vloggende, bloggende en twitterende Brabantse boswachters zijn mateloos populair!

“We hebben een Facebook pagina en als je daar wat opzet heb je direct enorm veel hits en reacties.” Jacques van der Neut is al bijna 40-jaar boswachter en voldoet allang niet meer aan het stereotype beeld van de boswachter dat een man met een hoedje was en een baard. “En een geweertje over mijn schouder.” Het direct communiceren met natuurliefhebbers ziet hij als een positieve ontwikkeling. “Vroeger kreeg je een brief of een briefkaart met een vraag en dat was het dan. Nu komen er vragen via de mail, Facebook en noem maar op. Het is heel direct en snel geworden.”

Ook 'de oudjes' doen aan social-media

Van der Neut is net als veel andere collega’s actief in de (social) media. “Eens in de twee weken heb ik een hele pagina in een landelijke krant waar ik schrijf over de natuur, ik heb een blog en publiceer ook op Facebook.” Frans Kapteijns, oud boswachter bij Natuurmonumenten, is ook nog volop actief. Boswachter Frans schrijft op Facebook en is wekelijks op zondagmorgen te horen bij Omroep Brabant radio in een zeer populaire radiorubriek.





Frans Kapteijns heel populair bij Omroep Brabant luisteraars

Thomas is van de buitencategorie

Kampioen vlogger, blogger en Twitteraar is Thomas van der Es. De immens populaire boswachter heeft duizenden volgers op social media. Als hij bijvoorbeeld een bericht plaatst over een zeldzaam vogeltje in de Biesbosch, dan staat de halve Biesbosch binnen een paar uur vol met vogelaars. Ook is hij vaste gast in veel radio en tv programma’s. Hij was zo'n beetje de eerste boswachter, die een 'public' functie had.





Boswachter Thomas van der Es is de bekendste social-media boswachter

Mag alles of mag niet alles ?

Van der Neut heeft geen restricties opgelegd gekregen waar hij wel of niet over mag publiceren. “Ik vertegenwoordig Staatsbosbeheer en schrijf ook over het beleid dat we voor ogen hebben in de Biesbosch, dat staat buiten kijf. Binnen die bevoegdheid mag ik het over alle vogeltjes, bevers en plantjes hebben.”

En net als iedereen die zich begeeft op Facebook en of andere platformen, heeft ook Van der Neut weleens bakken met kritiek over zich heen gehad. “Ik had toen iets geschreven over vissers en daar waren ze niet zo blij mee.”