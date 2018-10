FC Den Bosch wint Brabantse topper van TOP Oss, RKC onderuit tegen tiental van Jong Ajax

TOP Oss-FC Den Bosch 0-1

TOP Oss liet via een video een dag voor de wedstrijd zien klaar te zijn voor de derby, maar resultaat leverde dat niet op. In eigen huis waren er kansen voor beide ploegen, maar het waren de bezoekers die met drie punten in de tas naar huis gingen.

"Zij hebben hun ploeg pas laat samengesteld, maar wel met goede spelers. Ze hebben veel scorend vermogen en ze zijn in vorm. De inzet vanavond: plek vijf. Dat maakt de derby nog mooier", zei trainer Klaas Wels op de website van TOP Oss. Dat FC Den Bosch momenteel de club in vorm is bleek voor de wedstrijd al uit de statistieken. Het was de enige club uit de Keuken Kampioen Divisie die de laatste drie wedstrijden wist te winnen. Daar kwam vrijdag een vierde zege bij.

Na achttien minuten spelen kwam FC Den Bosch op voorsprong. Oussama Bouyaghlafen maakte de 0-1. Daar mocht hij Bryan Smeets dankbaar voor zijn. De middenvelder van TOP Oss speelde de bal vanaf de middenlijn richting zijn eigen doelman, maar veel te zacht. Bouyaghlafen pikte de bal op en scoorde. Een minuut later was er een enorme kans voor Stefano Beltrame, maar Nick Olij pakte zijn inzet en voorkwam zo de 0-2.

In de tweede helft zette Oss meer en meer aan. Na een klein uur spelen resulteerde dat in een grote kans voor Smeets. Hij haalde uit, maar zijn schot werd gepakt door doelman Wouter van der Steen. Die doelman was later ook nog belangrijk voor zijn ploeg met een redding op een inzet van Dogan. In de slotfase kreeg Beltrame nog een kans om de wedstrijd op slot te gooien, oog in oog met Olij faalde de Italiaan. Gevolgen had het niet, Den Bosch pakte de winst en staat daardoor nu vierde. TOP Oss is gezakt naar de negende plaats.

Vreugde bij spelers en fans van FC Den Bosch (foto: OrangePictures).





MVV-Jong PSV 2-2

Maxi Romero heeft na een afwezigheid sinds eind augustus weer minuten gemaakt in een officiële wedstrijd van (Jong) PSV. De Argentijnse aanvaller speelde een helft mee in de wedstrijd van Jong PSV tegen MVV. Hij speelde een rol bij de 0-1 van de Eindhovenaren. Na een fraaie steekpass kreeg Matthias Verreth een kans oog in oog met de van PSV gehuurde MVV-goalie Luuk Koopmans. Hij was niet egoïstisch en legde de bal af op Cody Gakpo, die scoorde de 0-1.

Jordan Teze was afgelopen week in opspraak vanwege een spuugincident bij een nationale jeugdploeg. Nu liet hij op een goede manier van zich horen. Hij kwam mee op en schoot de bal in het begin van de tweede helft in het doel. Hij bracht daarmee Jong PSV weer op voorsprong. Want na de 0-1 maakte Joeri Schroijen de gelijkmaker. Dat deed hij in de slotfase van de wedstrijd nog een keer. Door de twee treffers van Schroijen stapte Jong PSV uiteindelijk slechts met een 2-2 gelijkspel van het veld.





Jong Ajax-RKC Waalwijk 2-1

RKC Waalwijk moest het op bezoek bij Jong Ajax doen zonder Emil Hansson. Zonder de van Feyenoord gehuurde middenvelder ging het onderuit in Amsterdam, terwijl het lange tijd hoop had op meer. De Braziliaanse spits Danilo Pereira Da Silva maakte tien minuten voor de rust de 1-0, een paar minuten later maakte Anas Tahiri vanuit een counter gelijk.

Na rust kwam RKC al snel met een man meer te staan. Navajo Bakboord kreeg na vier minuten spelen na de theepauze rood voor een elleboogstoot. Met elf tegen tien kreeg Dylan Seys de grootste kans, de aanvaller van RKC zag zijn stift gestopt worden door Jong Ajax-goalie Kotarski.

Vijf minuten voor tijd viel alsnog de derde treffer van de wedstrijd. Maar niet in het voordeel van RKC, Danilo Pereira maakte zijn tweede van de dag. Met zijn treffer bezorgde hij de Amsterdammers de overwinning.





FC Eindhoven-FC Volendam 1-1

Voor de vijfde wedstrijd op rij bleef FC Eindhoven ongeslagen, tevreden zal men daar echter niet mee zijn. In eigen huis kwam de ploeg van trainer David Nascimento niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Branco van den Boomen zette de thuisploeg in de eerste helft na een half uur spelen op voorsprong. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd kwam FC Volendam langszij. Invaller Teije ten Den kopte volledig vrijstaand de 1-1 tegen de touwen.

SC Cambuur-Helmond Sport 3-1

"Na zo'n nederlaag tegen Telstar moeten we een reactie laten zien tegen SC Cambuur", zei trainer Robby Alflen op de website van zijn club voor de wedstrijd tegen SC Cambuur. Vorige week werd er met 1-2 verloren van Telstar. Een reactie kwam er niet, want in Leeuwarden werd voor de vijfde keer dit seizoen verloren.

In de openingsfase kreeg SC Cambuur al een aantal grote kansen. Uiteindelijk duurde het tot minuut 38 voor de score geopend werd. Kevin van Kippersluis schoot de thuisploeg op voorsprong. Een paar minuten later deed hij Helmond Sport weer pijn. Bij de tweede paal tikte hij een lage voorzet binnen. Op slag van rust kwam Helmond Sport terug in de wedstrijd, Bram Zwanen werkte een voorzet van Arne Naudts binnen.

Van een echte comeback kwam het niet voor Helmond Sport. Na een kwartier in de tweede helft schatte Bart Meijers een bal verkeerd in, Nigel Robertha schoot de bal vervolgens achter de verdediger binnen. De 3-1 bleek ook de eindstand. Helmond Sport staat nu negentiende, met evenveel punten als hekkensluiter FC Dordrecht. Op doelsaldo blijft Helmond Sport De Schapenkoppen nog voor.