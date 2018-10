Deel dit artikel:













Man gooit fiets tegen politieauto in Sint-Oedenrode en gaat er vandoor De politie nam zes rijbewijzen af. (Foto: ANP)

SINT-OEDENRODE - Een 19-jarige Eindhovenaar is vrijdagnacht aangehouden nadat hij in Sint-Oedenrode een fiets tegen een politieauto gooide. Dit deed hij nadat hij door de agenten was aangesproken.

Geschreven door Peter de Bekker

Tegen twee andere mensen, die de Eindhovenaar te hulp schoten, hebben de agenten pepperspray gebruikt. "Laat politiemensen hun werk doen!", reageert een wijkagent op Twitter. "En voor de pepperspray: eigen schuld." Er vandoor

De Eindhovenaar slaagde erdoor alle commotie in er vandoor te gaan, maar later in de nacht meldde hij zich alsnog bij de politie.