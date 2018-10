Overlijden oud-premier Kok maakt veel los: 'We gaan zijn wijsheid en kalmte missen'

DEN HAAG - Oud-premier Wim Kok (PvdA) is zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden. Kok was van 1994 tot en met 2002 het gezicht van de Paarse kabinetten met de VVD, D66 en de PvdA. Veel Brabantse politici hebben gereageerd op het overlijden van de oud-premier.

De Bredase VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff roemt Kok als 'samenwerker' op Twitter. "Met het overlijden van Wim Kok ontvalt ons een verbinder. De leider van Paars, dat voor vele doorbraken zorgde en bewees dat samenwerking Nederland meer brengt dan tegenover elkaar staan."

Ook D66-leider Rob Jetten uit Veghel is lovend over 'de man die stond voor compromis'. "We gaan zijn wijsheid en kalmte missen." Jesse Klaver uit Roosendaal (GroenLinks) omschrijft Kok als een 'wijs en gezaghebbend premier'. Ossenaar Lilian Marijnissen (SP) die naar eigen zeggen 'politiek opgroeide' in de tijd van Kok wenst de nabestaanden 'veel sterkte'.