‘Hier schieten we niet veel mee op’, NAC-trainer Van der Gaag baalt van gelijkspel tegen Willem II

“We doorbreken een slechte serie”, zegt Van der Gaag na afloop. De trainer was tevreden met het eerste half uur van zijn ploeg, maar wat er in het kwartier daarna gebeurde kon de coach eigenlijk niet geloven. “De eerste bal die Willem II in de zestien gooit is een goal, en de tweede kans ook. Dat is een terugkerend probleem. Uit het niets zijn ze helemaal terug in de wedstrijd.”

Concentratie

Van der Gaag vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. “Dat hangt af van verschillende factoren. Het kan niet zo zijn dat wij heel veel moeite moeten doen om te scoren en dat de tegenstander het wel zo makkelijk kan. Maar we zijn er continu mee bezig om dat te verbeteren. Het gebeurt nu bij ons veel te vaak. Zo wordt het iedere keer wel heel moeilijk om punten te pakken.”

Mikhail Rosheuvel zette NAC een kwartier voor tijd op gelijke hoogte door een penalty te verzilveren. “Nijholt was eraf en ik was een beetje brutaal”, zegt de rechtsbuiten die maar wat blij was met zijn doelpunt. “Maar wat maakt het uit, hij zit erin dus iedereen zal blij zijn.”

Blij met de goal, maar Rosheuvel is wat minder blij met het resultaat, al koestert hij wel het puntje. “Ik denk dat we een stapje in de goede richting hebben gezet. We hebben in ieder geval niet verloren, elk punt telt.” De andere doelpuntenmaker, Mitchell Te Vrede, was het eens met Rosheuvel. “De reeks is doorbroken. Nu moeten we verder bouwen en op naar de winst. Vaak stonden we hier met nul punten, nu met één punt. Dus dit is een stap in de goede richting.”

‘Echte derby’

“Het was vooral een vechtwedstrijd”, zegt Te Vrede verder. Aan het einde van de wedstrijd leek het erop alsof de pijp bij beide ploegen leeg was en dat beaamde de NAC-spits. “Alleen het eerste halfuur waren wij duidelijk de bovenliggende partij. Daarna werd het echt knokken en dat hebben we aardig gedaan.” Rosheuvel vult hem nog verder aan: “Dit was een echte derby met veel strijd. Gezien het spelbeeld kunnen beide ploegen er wellicht wel mee leven.”