Hooligans van NAC en Willem II bekogelen politie met stenen

BREDA - Tientallen fans van NAC en Willem II wilden zondagmiddag met elkaar op de vuist na de voetbalwedstrijd in het NAC-stadion in Breda. Dat zegt de politie. Daarna gooiden de voetbalhooligans met stenen naar de politie.

De Mobiele Eenheid (ME) wist een vechtpartij te voorkomen met dranghekken en de inzet van politie te paard. De politie zegt mensen te zullen aanhouden die geweld hebben gebruikt. "We hebben veel camerabeelden", aldus de politie op Twitter.

Het was al snel onrustig na afloop van het gelijkspel tussen NAC en Willem II. De politie haalde supporters met agenten te paard uit elkaar.





Veel omstanders dachten dat er traangas was gebruik door de politie, dat is niet het geval. Er is vermoedelijk wel een brandblusser leeggespoten door de fans. De politie heeft inmiddels al twee aanhouding verricht voor openlijk geweld.