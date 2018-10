Recordzege kan Gemert-spits Thijs van Pol niet bekoren: 'Dit geeft geen voldoening'

GEMERT - Een uitslag met dubbele cijfers kom je in de Hoofdklasse van het amateurvoetbal niet vaak tegen. Toch stond er zondag bij het duel tussen SVA Papendorp en Gemert 0-13 op het bord. Dat vraagt om uitleg. Deel 7 in de reeks 'Stelletje amateurs' over bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenissen in het amateurvoetbal.

Zo bijzonder als de monsterzege in eerste instantie lijkt, zo logisch is ze als we ons even verdiepen in de tegenstander van Gemert. De club uit Utrecht heeft namelijk nog steeds last van de naweeën van het vorige seizoen. Daarin zorgden puntenaftrek, financiële problemen, degradatie uit de derde divisie en een leegloop van het eerste elftal voor een hoop ellende.

Het huidige eerste elftal van de club, die vorig seizoen nog als Magreb 90 door het leven ging, is op zijn zachtst gezegd Hoofdklasse-onwaardig. We bellen met Gemert-aanvaller en voormalig TOP Oss-speler Thijs van Pol (27), tegen Papendorp goed voor vijf van de dertien treffers.

De grootste zege ooit voor Gemert in de Hoofdklasse. Dat klinkt geweldig, maar voelt dat ook zo?

Van Pol: "Als ik eerlijk ben niet. Zo'n overwinning geeft totaal geen voldoening. Het was voor ons meer een oefenwedstrijdje tussendoor dan een serieuze krachtmeting. Het enige voordeel is dat we wat vertrouwen hebben kunnen tanken na onze onverwachte 5-3 nederlaag van vorige week tegen Alphense Boys."

Wisten jullie vooraf wat je kon verwachten van Papendorp?

"Vorige week had Papendorp al met 11-0 van Meerssen verloren en we wisten dat we alles te verliezen hadden. Het is gewoon een wedstrijd die je móet winnen, anders doe je het niet goed. In de eerste tien minuten boden ze nog wel tegenstand, maar na een vroege rode kaart en een 3-0 ruststand was het verzet gebroken. In de tweede helft stonden ze daar maar, de sfeer was lacherig en er was totaal geen beleving bij hun spelers."

Geen wonder dat je dan als spits vijf keer kunt scoren.

"Bij één van mijn doelpunten kon ik de bal in het doelgebied zelfs nog twee keer goedleggen voordat ik scoorde. Dan gaat de lol er snel vanaf. Ik maak liever twee goals tegen een goede tegenstander dan dat ik mijn doelpuntentotaal op deze manier opvoer."

De kans bestaat dat het eerste elftal van Papendorp uit de competitie wordt teruggetrokken omdat ze de selectie niet op peil kunnen houden. Dan verlies jij natuurlijk ook je vijf doelpunten.

"Ach, dat boeit me niet eens zoveel. Dertien goals na acht duels is uitzonderlijk hoog, maar met acht goals na de eerste zeven wedstrijden had ik vóór het duel met Papendorp al een aardig moyenne. En dat terwijl ik normaal gesproken pas later in het seizoen echt op stoom kom."

Over jezelf: jij hebt na twee mindere jaren bij TOP Oss met blessureleed en weinig speelminuten duidelijk weer het plezier teruggevonden bij Gemert.

"Ik voel me inderdaad lekker. Ik ben weer volledig fit en kan belangrijk zijn voor het team. We staan nu derde in de Hoofdklasse B en hebben een ploeg die kan meedoen in de strijd om promotie. Ik heb zelf nog altijd de ambitie om voor het hoogst haalbare te gaan, maar ik kijk niet te snel vooruit. Fit blijven en plezier hebben in het spelletje is nu het voornaamste."