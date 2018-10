Rene van de Kerkhof kritisch na 6-0 overwinning PSV: 'Ze hadden meer goals moeten maken'

EINDHOVEN - PSV wist zaterdag weer met ruime cijfers te winnen (6-0), dit keer was FC Emmen de klos. Rene van de Kerkhof vindt wel dat er nog wat meer goals gemaakt hadden kunnen worden. “Als je kans hebt om je doelsaldo op te krikken dan moet je dat doen in dit soort wedstrijden.”

De Eindhovenaren hebben nog geen punt laten liggen in de Eredivisie dit seizoen. Het is de vijfde keer dit seizoen dat PSV met meer dan vier goals verschil wint. “Het was de eerste helft gewoon een goed PSV en het spijt me geweldig, maar volgens mij hoort FC Emmen niet thuis in de Eredivisie”, vindt Rene. “Het is een slechte club met een slechte keeper.”

Doelsaldo belangrijk

Met een uitslag van 6-0 zou je verwachten dat Rene op de tafel staat te dansen van vreugde maar dat valt tegen. “Ik vond het eigenlijk nog magertjes. Het doelsaldo kan aan het einde van de competitie heel belangrijk worden.” De Helmonder had dan ook liever een uitslag gezien van 8, 9 of zelfs 10-0. “Dan kom je toch weer in de boeken en sla je qua doelsaldo een gat met Ajax.”

Over de volgende wedstrijd op de planning, die tegen Tottenham, heeft Rene het volgende te zeggen: “Dat is toch weer een paar stappen hoger. Het is een goede ploeg.” Toch is hij positief en schat hij PSV niet helemaal kansloos. “Ik hoop op een gelijkspel. Dan zou PSV de eerste puntjes pakken in de Champions League. Maar dan moet Tottenham die dag slecht zijn en PSV gewoon helemaal top.”

NAC

En dan was er zondag ook nog de veelbesproken wedstrijd tussen NAC en Willem II. De wedstrijd werd overschaduwd door de rellen die achteraf plaatsvonden. “Verdomd jammer dat dat moet gebeuren. Ik dacht door het gelijkspel zijn de puntjes netjes verdeeld en zal het wel rustig blijven maar helaas.”

De club uit Breda staat na het gelijkspel op de voorlaatste plaats met alleen Groningen onder zich. Rene hoopt dat dit gelijkspel het begin is van iets moois. “Ze hebben een puntje gepakt en misschien is dit wel het begin van een mooie serie waarin ze punten kunnen pakken want die hebben ze hard nodig.”