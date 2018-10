'Doei!' Burgemeester stuurt taxi bijna de busbaan op tijdens Dutch Design Week [FILMPJE]

EINDHOVEN - Schoenmaker blijf bij je leest. Die wijsheid werd maandagmiddag onderstreept tijdens de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Daar stuurde burgemeester Jorritsma als bijklussende taxichauffeur bijna pardoes de busbaan op tijdens een ludiek ritje in de binnenstad. 'Doei!'

Tijdens het grootste designevenement van Noord-Europa rijden er 45 milieuvriendelijke Renault ZOE's rond als 'Design Ride'. John Jorritsma was voor de gelegenheid achter het stuur van een van deze elektrische auto gekropen om bezoekers van de ene naar de andere locatie te brengen.

Aan belangstelling voor deze duurzame ritjes is geen gebrek. Eindhoven verwacht tijdens de DDW meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland die het werk van 2600 ontwerpers willen bekijken. De exposities, lezingen, debatten, festiviteiten en prijsuitreikingen zijn verspreid over 110 locaties in de stad. Alle reden voor Jorritsma om een handje te helpen.

Opletten geblazen

"Ik heb het voorrecht om mijn stad op deze manier te leren kennen. En te ervaren hoe complex het rijden in Eindhoven soms is. Ik kom ogen en oren te kort met alle wandelaars, fietsers en auto's om me heen. Het is absoluut opletten geblazen."

Daar is geen woord van gelogen, want Jorritsma heeft deze verzuchting nauwelijks uitgesproken of hij stuurt bijna de busbaan op in de wijk Strijp-S, het epicentrum van de DDW.

Handdruk

Bezoekers reageren aangenaam verrast dat ze door de burgemeester van Eindhoven hoogstpersoonlijk worden rondgereden. "Ik ontmoet zo ontzettend veel verschillende mensen uit binnen- en buitenland. Ze zien natuurlijk niet aan mijn neus dat ik de burgemeester van Eindhoven ben. Als ik dan mijn businesskaartje laat zien, vinden ze het wel erg leuk en bijzonder dat ze door mij worden vervoerd."