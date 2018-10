Brute daders slaan man in elkaar tijdens woningoverval in Helmond, politie vermoedt Pools onderonsje

HELMOND - Bij een brute woningoverval in Helmond op 25 september is een Poolse man op zeer gewelddadige wijze in elkaar geslagen. De twee overvallers spraken vloeiend Pools met elkaar en het slachtoffer, daarom doet de politie een speciaal beroep op de Poolse gemeenschap om met informatie te komen om deze misdaad op te lossen.

Het slachtoffer raakte die dinsdagochtend zwaargewond toen de twee daders tussen zeven en half acht via de achterdeur zijn huis aan de Tournooistraat wisten binnen te dringen. Ze sloegen het slachtoffer herhaalde keren tegen zijn hoofd en bonden hem vast.

Daarna doorzochten de overvallers de woning. Ze werden daarbij gestoord door een vriend van het slachtoffer. Deze belde aan bij de voordeur waarna de overvallers hun zoektocht staakten en halsoverkop door de achterdeur naar buiten vluchtten.

Vluchtroute

Op bewakingscamera's is te zien hoe het tweetal vanaf de parkeerplaats aan de achterzijde van de woning naar de 3e Haagstraat rent. Daarna worden ze gezien als ze op de Rijpstraat weghollen. Even later zijn de daders te zien op een onverhard pad naast de Goorloop, evenwijdig aan de Troelstrastraat.

Uit de bewakingsbeelden blijkt dat het duo zich hierna opsplitst want op de Mierloseweg wordt nog één dader op de vlucht vastgelegd. Deze overvaller haast zich in de richting van de Hortsedijk.

Buit

De politie hoopt met hulp van de Poolse gemeenschap te achterhalen wie de daders zijn. De speurders zien in het slachtoffer een mogelijk aanknopingspunt. De overvallen man was immers niet vermogend, dus de vraag is waarom uitgerekend hij het doelwit was. De buit was slechts een paar honderd euro en een ketting met Maria-medaillon. Mogelijk is dat kleinood te koop aangeboden door een van de daders.

Getuigen kunnen zich melden via de tiplijn: 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.