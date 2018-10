Jacques Niederer stopt over een jaar als burgemeester van Roosendaal

ROOSENDAAL - Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal stapt over een jaar op. Dat heeft hij maandag de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie laten weten. NIederer legt 1 oktober 2019 het ambt neer.

Bij zijn afscheid volgend jaar is Niederer 59 jaar en zit hij op bijna de helft van zijn tweede termijn als burgemeester. Hij begon in Roosendaal op 17 januari 2011. Volgens hem is het over een jaar 'een mooi moment om het stokje over te dragen en me te oriënteren op werkzaamheden op het snijvlak van het publiek en privaat domein'.

"Hoewel ik het uitstekend naar mijn zin heb in Roosendaal, is het tijd voor een andere werkomgeving. Het is nu een passend moment om mijn afscheid aan te kondigen. Mooie dossiers zijn gerealiseerd, andere liggen klaar om in uitvoering te worden genomen."

Publieke zaak

Niederer zegt dat hij verknocht is en blijft aan de publieke zaak, maar streeft naar 'verbreding van zijn werkzaamheden op het snijvlak van het publiek en privaat domein'. Volgens hem moet hierbij worden gedacht aan (landelijke) branche- en belangenorganisaties.

"Ik kan hier nog geen specifieke mededelingen over doen. Voor nu verandert er niets. Ik blijf tot 1 oktober volgend jaar mijn werkzaamheden onverkort met veel elan uitvoeren.”