Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoek naar overlijden korporaal in zwembad De Stok in Roosendaal Foto: Christian Traets

ROOSENDAAL - De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het overlijden van een korporaal van de landmacht. De man was vrijdag onwel geworden tijdens een oefening in zwembad De Stok in Roosendaal.

Geschreven door Corné Verschuren

Hij overleed twee dagen later aan complicaties. Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt. Nadat de korporaal onwel was geworden, grepen instructeurs in en werd de man met spoed opgenomen in het het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.