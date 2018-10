Auto botst op boom en vliegt in brand in Volkel

VOLKEL - In Volkel is dinsdagavond een auto op een boom gebotst en daarna in brand gevlogen. De chauffeur raakte daarbij zwaargewond.

Het ongeval gebeurde op de Zeelandsedijk rond kwart over tien. Er was sprake van een kop-staartbotsing. Daarbij raakte de voorste auto zwaar beschadigd en de achteropkomende wagen botste vervolgens op een boom. Het is niet bekend waardoor de auto daarna in brand vloog.

Omstanders wisten de chauffeur op tijd uit de brandende auto te halen en konden het slachtoffer op veilige afstand brengen. Hulpdiensten waren snel ter plekke. De brandweer wist de in brand gevlogen auto snel te blussen. Beide wagens waren total loss.

Ambulancepersoneel heeft de chauffeur ter plekke onderzocht. Het is niet bekend welk letsel de man heeft opgelopen. Het slachtoffer had veel pijn maar was wel aanspreekbaar. Hij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man in de voorste auto bleef ongedeerd.