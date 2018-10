Deel dit artikel:













Forse autobrand op A50 bij Ekkersrijt bezorgt voorbijgangers 'gratis wasbeurt' Foto: RijkswaterstaatVerkeersinformatie.nl

SON - Een auto op de A50 bij Son en Breugel is woensdagochtend rond kwart over acht in brand gevlogen. Het ging om een forse autobrand. De brandweer was snel ter plekke om de auto op de snelweg in de richting Eindhoven, bij industrieterrein Ekkersrijt, te blussen. Dit leverde andere weggebruikers 'een gratis wasbeurt op'.

Geschreven door Sandra Kagie

De brand zorgde rond kwart voor negen voor een file van tien kilometer tussen Eerde en Son en Breugel. Dit leverde een vertraging op van een kwartier. Twee rijstroken waren dicht. Toen de brand was geblust, loste de file snel op. Ongeluk op A2 bij Best

Op de A2 vanuit Den Bosch in de richting Eindhoven moesten automobilisten woensdagochtend ook geduld hebben. Bij Best gebeurde rond acht uur een ongeluk. Tussen Boxtel-Noord en knooppunt Ekkerweijer stond iets na half negen een file van vijftien kilometer. Goed voor een vertraging van meer dan een half uur. De rechterrijstrook was dicht. Iets voor negen uur was de weg bij Boxtel weer vrij. De file nam daarna snel af.