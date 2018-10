Deel dit artikel:













Baasje van reislustige kater is blij dat hij gevonden is: 'Als hij thuis is, krijgt hij billenkoek' Het reislustige katertje. (Foto: Facebook Dierenartsenpraktijk De Meierij)

ASTEN - Bennie Nielen, het baasje van de reislustige kat Jerry, is blij dat hij gevonden is. De jonge kater besloot op avontuur te gaan en sprong in de auto van een koerier die op dat moment aan het laden was bij het bedrijf van Nielen in Asten. "Als hij thuis is, krijgt hij billenkoek!"

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Nielen handelt in bamboe. Jerry en zijn twee broertjes bekleden bij het bedrijf de functie van muizenvangers. "De kassen zijn zo'n 30.000 vierkante meter groot, dus eerlijk gezegd wist ik niet dat Jerry de benen had genomen", zegt Nielen. Chippen

"Als hij weer thuis is, krijgt hij eerst billenkoek en daarna mag hij mee naar de dierenarts. Hem laten chippen lijkt ineens niet meer zo onnodig." LEES OOK: Liftend katje weer terecht bij eigenaar: ‘Zijn broertje heeft hem ook erg gemist’ Dit is niet de eerste keer dat een kat van Nielen besluit het avontuur op te zoeken. "Een andere kat is er ook al in keer vandoor gegaan in een kist met bamboe. De koerier was onderweg naar Frankrijk, maar kwam er gelukkig in Helmond al achter dat hij een verstekeling bij zich had", lacht Nielen. Hereniging

Nielen heeft Jerry nog niet terug. De koerier die het katertje vond, heeft hem zolang mee naar huis genomen. Er wordt een moment gepland om hem op te halen.