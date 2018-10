Onze tips voor het weekend: Mudparty in de modder en lekker griezelige halloweentochten

Mudparty in Eindhoven (zaterdag en zondag)

Wat dacht je van door de modder banjeren? Neem je 4x4 mee en ga naar Lansard, 5657 in Eindhoven voor de Mudparty. Beide dagen kan je vanaf 10.00 uur aan de slag. Wil je na zaterdag ook zondag crossen dan is het misschien handig om in de buurt te blijven slapen. Een goed adresje om te kamperen kan je bij de organisatie aanvragen. Je bereikt ze op info@mudmaniacs.nl.

Er zitten lastige delen in de routes maar dat maakt de Mudparty juist leuk!

Je kan met je wagen het pittige parcours doen. Dat hoeft niet. Neem de ‘Bolletje-pijltje’-rit als je het rustiger aan wil doen. Heb je geen 4x4, kom dan toch. Het is spectaculair om de wagens over het terrein te zien gaan. Kijkers hebben gratis toegang.

Bluesroute in Helmond (vrijdag, zaterdag, zondag)

Muziekliefhebbers kunnen dit weekend richting Helmond. Daar zijn 36 bluesoptredens in drie dagen. En of dat niet aantrekkelijk genoeg is: de toegang is gratis. Verspreid door de stad zijn er twaalf podia. De Bluesroute is zo opgezet dat er altijd wel iets te doen is op een van die podia.

De podia zijn goed bereikbaar met de fiets en te voet. Vanaf het station loop je binnen een kwartier naar het verste podium. In het centrum van Helmond zijn er verschillende parkeergarages waar je uee auto kwijt kunt. De optredens van de Bluesroute beginnen op vrijdag en zaterdag om 18.00 uur. Zondag is er vanaf 14.00 uur al volop muziek.

Halloween in Brabant (vrijdag, zaterdag, zondag)

Eigenlijk moeten we nog even wachten voor dat het Halloween is. Maar helemaal wachten tot het woensdag is om te griezelen, vinden veel mensen te lang. Dus zijn er dit weekend al allerlei halloweenevenementen. Bijvoorbeeld in Oirschot. Daar is het grootste Halloween Outdoor evenement van het land. Je volgt een spannende, enge route door historisch Oirschot. Voor een euro mag je al op pad. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Het begint zaterdag om 19.00 uur. Je kan overal op de route beginnen, bijvoorbeeld op de Molenstraat, de Gasthuisstraat of de Heistraat.

Ook in speeltuin Philipsdorp in Eindhoven (Antony van Leeuwenhoeklaan 30) wordt er aan Halloween gedaan. vrijdag en zaterdag zijn er vanaf 19.00 uur allerlei spannende activiteiten. Zo is er een spookhuis waar de kinderen kunnen griezelen. Verschillende acteurs zorgen voor een prachtige avond voor de kinderen. Een beetje eng is het natuurlijk wel...

In Openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal (Scholtensboslaan 1) laten ze Halloween ook niet zomaar voorbij gaan. Daar hebben ze niet alleen een griezelroute die kinderen (samen met hun ouders) kunnen doen. Er worden verhalen verteld en er is muziek. De route verkleed doen mag, graag zelfs.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week.