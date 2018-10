NAC-speler Luka Ilic zorgt met eerste goal voor gelijkspel, maar Van der Gaag is niet tevreden

Trainer Mitchell van der Gaag was ergens wel tevreden over het eerste punt buitenshuis, maar blijft realistisch en kritisch. "We schieten er niet zo veel mee op, want we moeten een keer drie punten pakken. Maar aan de andere kant: we verliezen niet en we begonnen goed aan de wedstrijd."

Ondanks de vroege treffer van Ilic, kon NAC het goede gevoel niet lang vasthouden, want binnen vijf minuten moest NAC-doelman Benjamin van Leer alweer vissen. "Misschien is dat de fase waarin we zitten. Maar dat is te makkelijk. Er was niks aan de hand. Het was een ingooi op onze helft en dan moet alles vast staan, maar dat gebeurde niet."

'Heel blij'

Ilic, de doelpuntenmaker was vanzelfsprekend blij met zijn eerste goal. "Ik ben echt heel blij met de goal, maar het is jammer dat we de tegengoal zo snel en ongelukkig weggeven." De Servisch jeugdinternational wilde zijn goal geen opluchting noemen. "Het was gewoon een normale goal. Ik wilde het team gewoon helpen. Nu scoorde ik, de volgende keer is het iemand anders."

Gianluca Nijholt speelde op het randje met al geel op zak (foto: VI Images).

Schorsing

Al in de eerste helft kreeg Gianluca Nijholt een gele kaart. Het betekende de vijfde gele prent voor de middenvelder dit seizoen, wat inhoudt dat hij geschorst is voor de volgende wedstrijd. Maar Nijholt speelde het restant van de wedstrijd nog voluit en schuwde de duels niet.

"Maar het team heeft er ook niks aan als ik me ga inhouden. Dan kom ik niet goed in mijn spel", zegt Nijholt na afloop. "Ik vond de kaart wel erg licht. De scheids zei dat heel het veld open lag, maar volgens mij viel dat wel mee."

Ook volgende week zal Nijholt niet rustig op de tribune zitten. "Ik zal het team dan uit volle borst gaan aanmoedigen en laten we hopen dat we drie punten kunnen pakken."

Technisch hart

Afgelopen week deden er verschillende geruchten de ronde over een nieuw technisch hart bij NAC. De naam van Mitchell van der Gaag werd daar ook in genoemd, maar de trainer van NAC kon op dit moment nog niks bevestigen. "Ik heb wel gesprekken gehad, maar wat er voor de rest naar buiten gaat komen is aan NAC zelf. Dat is vooruit lopen op de zaken en dat doe ik niet. Het zal deze week waarschijnlijk naar buiten komen."