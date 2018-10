Marianne Vos: 'Op de kop was het echt beuken'

RUDDERVOORDE - Marianne Vos heeft de zege gepakt in de veldrit in Ruddervoorde in de Superprestige. De 31-jarige Brabantse die ongekend hard reed, klopte de Nederlandse Annemarie Worst. De Belgische Kim van de Steene werd derde.

“Het was veel draaien en keren, het parcours lag er droog bij. We reden lange tijd met vier voorop, totdat Van de Steene aansloot. Toen er nog een groepje dichterbij kwam, besloot ik te versnellen op een technisch stuk,” zei Vos na afloop.

“Heel mooi dat het vandaag wéér lukt. Het is een goede generale repetitie voor het Europees kampioenschap. Maar volgende week beginnen we opnieuw, met gelijke kansen voor iedereen. Hoewel er overeenkomsten qua parcours zijn, is het hier niet te vergelijken met Rosmalen”, zei Marianne, die afgelopen week het EK-circuit verkende.

"Er stond veel wind, we hadden al voorspeld dat dat een rol ging spelen in de koers, want op kop was het echt beuken. Ik zag dat er een groepje aan zat te komen en voelde me nog goed, maar het was nog zwaar", zei Vos later bij Telenet over het moment dat ze er in de voorlaatste ronde vandoor ging.









Bij de start van de slotronde moest Worst vijf seconden toegeven op Marianne Vos, terwijl een groepje met onder meer Alvarado, Van de Steene en Arzuffi op dertien seconden volgde.

Het is alweer de vijfde zege van Vos dit veldritseizoen, en de derde overwinning op rij.