Wat te doen tegen babbeltrucs? Meer dan honderd mensen in regio Tilburg dit jaar al de dupe

Ze doen zich vriendelijk en beleefd voor. De vragen zijn heel terloops, maar voordat je het weet, zijn de oplichters aan de haal met informatie over je bankpasje en halen ze je bankrekening leeg. Soms hebben ze een bloemetje bij zich als ze aan de deur verschijnen, zogenaamd voor de buren die net niet thuis zijn. Of ze even binnen mogen komen om het bloemetje achter te laten?

Bureau Brabant geeft in het onderstaande filmpje een aantal tips hoe je kunt voorkomen dat je het slachtoffer wordt van een babbeltruc.

Pinfraude

Ook een 81-jarige vrouw uit Gilze werd het slachtoffer van een babbeltruc (zie bovenstaande film vanaf 3.30 minuten). Een man en twee vrouwen volgden de 81-jarige vrouw naar huis. Bij de voordeur spraken ze haar aan, zeiden dat ze op zoek waren naar een apotheek en kwamen zo binnen.

Met haar bankpas gingen ze er weer vandoor. Een van de verdachten staat op beeld, in de winkel waar het slachtoffer boodschappen deed.

Wie de dader herkent of andere informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via de gebruikelijke tiplijn: 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.