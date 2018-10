Favoriet zijn zegt Marianne Vos weinig voor EK: 'Maar de lat ligt wel hoog na afgelopen weken'

Vos won dit cross-seizoen al de ene na de andere koers, toch is ze niet bang dat haar piek al geweest is. “Het EK staat al heel snel voor de deur. Voor mij is het juist mooi om met deze vorm nu hier te staan. Het is te hopen dat ik die lijn kan doorzetten. Ik ben heel blij met de resultaten die ik tot nu toe heb kunnen boeken.”

Het slot van het seizoen op de weg was al goed van Vos, in het veld was het eigenlijk nog beter. “Dat was wel het idee, maar het is altijd de vraag hoe het uitpakt, hoe je omschakeling maakt en of het gelijk zo goed gaat. Je weet niet hoe je de switch gaat verteren en waar je staat ten opzichte van de rest. Ik voelde me goed, qua vorm had ik er wel vertrouwen in. Het is mooi dat je dat meteen terugziet in de uitslagen.”

Bekijk de video en lees daarna verder.

Favoriet

Als Vos aan de start staat bij een kampioenschap, staat ze qua naam bijna standaard bij het lijstje met favorieten. Met de huidige vorm is de aandacht alleen nog maar meer op haar gevestigd. Druk lijkt ze echter niet te voelen. “Een naam zegt weinig en favoriet zijn zegt ook weinig op een kampioenschap. Je krijgt misschien wat meer vragen vooraf. Maar we staan met z’n allen aan de start en in de koers moet het gebeuren. Ik ga er in ieder geval alles aan doen.”

Het is niet zo dat Vos alleen tevreden is als er zondagmiddag uiteindelijk een medaille om haar nek hangt. “Nee, ik ben tevreden als ik een goede koers heb gereden. De lat ligt na afgelopen weken redelijk hoog. Dat is ook logisch. Ik ga mijn best doen. Als ik dat heb gedaan, kan ik achteraf tevreden zijn. En als ik een goede rit rijd, volgt daar een goede plaats uit. Ik hoef daar van tevoren geen plaats op te plakken.”

Concurrentie

Vos is niet de enige naam die hoop op het favorietenlijstje staat, er zijn meer kanshebbers op eremetaal. “Ik denk dat we met Nederland een hele sterke equipe hebben, daar mogen we een aantal favorieten uit verwachten. En dan kijk ik vooral naar Annemarie Worst, die doet het heel goed. Ze kan hier hoge ogen gooien.”

“Maar de concurrentie komt ook uit het buitenland. Sanne Cant, de huidige wereldkampioene. Het is een parcours dat haar ligt. Ze is niet in allergrootste vorm, maar ze zal hier zeker meedoen voor de hoogste ereplaatsen. En dan kijk ik misschien nog naar Italië. Maar het is een parcours dat heel veel meiden goed aankunnen. Het kan best wel eens een spektakel worden.”

