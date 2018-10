NAC Museum gaat oude helden eren: Kees Kuijs eerste NAC-legend of the match

Het NAC Museum gaat iets nieuws doen. De vrijwilligers hebben namelijk het initiatief genomen om legendarische spelers in de spotlights te zetten: NAC gaat zijn legendes eren door competitiewedstrijden aan hen op te dragen.

Bovengemiddelde prestaties

"NAC-supporters dromen graag van mooie tijden", zegt mede-organisator Richard Sommen namens het NAC Museum. "En die wilde dromen worden soms werkelijkheid. Dan doen we het echt goed, met spelers die de middelmaat ontstijgen. Ja, in meer dan honderd jaar historie zijn er zeker een aantal spelers bij NAC Breda langsgekomen die ons blij hebben gemaakt met bovengemiddelde prestaties. En die groep van bijzondere spelers gaan we nu als NAC Museum met behulp van de supporters in de stadionlampen zetten. Voor ons, voor hen."

Bekijk de video en lees verder.

Kees Kuijs, eerste NAC-legend of the match

Als eerste wil het NAC Museum komende zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles de supporters laten juichen voor de 87-jarige Kees Kuijs. De oud-verdediger wordt de eerste 'NAC-legend of the match'. Een meer dan terechte keuze, want Kuijs is record-international bij NAC. Hij speelde 43 interlands, waarvan 39 in Bredase dienst.

Dat weet ook NAC-directeur Justin Goetzee, die Kuijs per video officieel uitnodigde: 'Niet Angelino, die hier vorig jaar speelde, maar Kees Kuijs is de beste linksback ooit."

De 87-jarige Kees Kuijs, oud-speler van NAC.

Aanvoerdersband met beeltenis Kuijs

De aanvoerdersband van NAC-speler Menno Koch zal zaterdag tijdens de wedstrijd de beeltenis van Kuijs dragen, de man is zelf aanwezig om een trofee in ontvangst te nemen en supporters zullen hem met applaus en spandoeken overladen. Daarnaast is er in het NAC Museum een speciale expositie gewijd aan de oud-verdediger.