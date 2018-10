Eten of gegeten worden: Brabant ontkomt niet aan Halloween [VIDEO]

HEERLE / OOSTERHOUT - Ook Brabant ontkwam vandaag niet aan Halloween. Dit uit Amerika overgewaaide festijn bracht ook bij ons talloze griezelige uitgedosten op de been. De verlichte pompoenen ontbraken vaak, daarvoor in de plaats heksen, mummies, zombies en meer van dit soort engerds.

In Heerle, het dorpje tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, maken ze er de laatste jaren flink werk van. Verschillende huizen zijn voor de gelegenheid fraai opgetuigd en honderden kinderen en ouderen lopen in het dorp de uitgezette route.

Het huis van Rene Schepers was een blikvanger. Het thema is ‘eten of gegeten worden’. Ledematen worden door de kok voor het huis met een serieus gezicht bereid en kinderen krijgen koekjes met meelwormen aangeboden.

Een als Dracula verkleed jongetje wil van het koekje niks weten, maar na een kleine aanmoediging laat hij het zich toch prima smaken.

Uniek

Schepens vertelt waarom hij zich zo uitslooft voor deze Halloween-optocht. “Voor de leefbaarheid van ons dorp. Overal heb je carnavalsoptochten, maar dit is unieker. Ze komen zelfs uit Roosendaal en Bergen op Zoom hier naar toe. Want dit hebben ze daar niet.”

Bij de McDrive in Oosterhout ging het er stoerder aan toe. Ook daar was de entourage voor de gelegenheid helemaal in Halloween-stijl. Wat ingehuurde figuranten namen daar de rol van mummie en zombie waar. Ouders met kinderen kwamen er niet op af, wel auto’s vol met jongeren die toeterend de griezel-McDrive inreden.