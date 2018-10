Studentengrap met sokken mondt uit in internationaal bedrijf

De woonkamer van een studentenhuis staat vol met dozen en kratten vol met de pakketjes. Aan het begin van elke maand krijgen de abonnees hun pakketje met nieuwe sokken. De studenten plakken de adresstickers erop, zodat de postdienst ze op kan komen halen. De sokken zien er vrolijk en kleurrijk uit. "Elke maand ontwerpen we een nieuw paar", zegt Verkaik. De jongens kregen het idee omdat ze alle drie leuke sokken droegen, maar die zijn duur en het is een hoop uitzoekwerk. "We keken of we ons eigen ontwerp konden maken en laten uitwerken. Dat bleek te kunnen. Dat wilden we uitwerken." En zo was een nieuw bedrijf geboren.









Vervolgens liep het storm met de aanvragen. Wat er in de nieuwe pakketjes zit willen de jongens nog niet laten zien. Verkaik: "Het is juist de bedoeling dat het een verassing is. Dat men blij het nieuwe pakketje uit kan pakken." De jongens doen er ook een flyer in met aan de ene kant een mooie illustratie en aan de andere kant een tekst. Vorige maand ging die bijvoorbeeld over de zomer. Maar eerder ook over 'De stille kracht', waarin het designen van de nieuwe sok werd bedoeld.





Internationale ambities

Dat het concept aanslaat is duidelijk. Momenteel worden de adresstickers op de pakketjes geplakt voor de elfde maand. Dagelijks komen er nieuwe abonnees bij en deze week krijgen ruim drieduizend mensen 'de mooiste sokken' per post. "Het is een uit de hand gelopen grap. We krijgen ook al vragen uit België", vertelt Verkaik. Binnenkort verkennen de heren ook de Duitse markt. "We zijn alleen nog bezig met vertalen", zeggen ze. "Het moet niet alleen sec vertaald worden, maar het warme verhaal dat we de Nederlanders vertellen moet in het Duits ook goed overkomen." Met een nieuwe vertaler hopen ze dat dit lukt.





Naam

De naam Sok & Sok is een verwijzing naar andere bekende merken. "Sokken zijn nooit alleen", lacht Verkaik. "Maar andere merken als Scotch & Soda, Hennis & Mauritz en zo nog een boel merken zijn ook opgebouwd uit twee delen." Gezien de internationale ambities is de naam van het bedrijf recent wel aangepast. "Sok ^Sok is Sock & Sock geworden."