Met schep en troffel maakte Hein Aldenhoven een reusachtige zandsculptuur

Hij maakte het kunstwerk op een terrein waar ooit gebouwd gaat worden. "Er ligt een berg zand, vermengd met klei. Daar heb ik het onkruid gewied en ik ben aan de slag gegaan", zegt Aldenhoven over zijn start. Hoe lang de sculptuur er blijft staan is afhankelijk van wanneer er gebouwd gaat worden. "Dat kan over een paar weken zijn, maar ook over vijf jaar."









De wal doet een beetje Egyptisch aan, met trappen en in het midden een soort mensachtige gestalte. Daar is hij mee begonnen. "Het is voor mij de ontmoeting tussen een mythische wereld en een sprookjeswereld", zegt de maker er zelf over. Wat het precies is, daar laat hij weinig over los. "Mensen moeten zelf ook creatief erover denken."

Zwaar werk en regen

Met slechts een schep en een troffel is het huizenhoge werk gemaakt. Dat het deels van klei is, is zowel een vloek als een zegen. "Zeker met het warme weer was het behoorlijk zwaar", bekent Aldenhoven. "Maar door de klei is het niet na een regenbui verdwenen." Toch treedt snel corrosie op. "Dat hoort erbij, ik ben ook niet meer zo knap als vroeger. Wij zijn ook vergankelijk."

Etalage

De wal is een soort etalage in de buitenlucht. De A73 raast er pal naast. "Ik heb ook wel vaker gehoord dat mensen snel een blik erop werpen. Gelukkig niet te lang, want er is nog geen ongeluk gebeurd hier", vertelt de maker. Toevallig lag de hoop zand naast deze weg.

En nu?

En of het kunstwerk na zeven maanden af is? "Nee, ik wil nog verder. Er komen nog wat torens bij. Ik blijf aan de gang zolang mijn fantasie het toelaat."