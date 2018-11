Deel dit artikel:













Franse toerist klimt op kerk in Eindhoven De politie bij de Paterskerk. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - Een Franse toerist is zondagochtend op de Paterskerk aan de Kanaalstraat in Eindhoven geklommen. Het is niet duidelijk waarom hij dit deed.

Geschreven door Peter de Bekker

Een voorbijganger zag de man op de steigers en waarschuwde de hulpdiensten. Volgens een getuige kwamen vervolgens een arrestatieteam en een onderhandelaar naar de kerk toe. Ook de brandweer werd gealarmeerd. Afzetting

De omgeving werd afgezet, maar uiteindelijk is de man zelf naar beneden geklommen. Hij werd aangehouden en kreeg twee boetes. Een omdat hij een bordje 'Verboden toegang' had genegeerd en een omdat hij geen legitimatiebewijs bij zich had. Daarna werd hij vrijgelaten. De Paterskerk staat in de steigers vanwege verbouwingswerkzaamheden.