Michael van Gerwen is dinsdag te gast bij Omroep Brabant en beantwoordt jouw vragen!

EINDHOVEN - Dinsdag brengt topdarter Michael van Gerwen een bezoek aan de redactie van Omroep Brabant. De nummer één van de wereld is onder meer te gast bij Brabant Bont en houdt later die dag via Facebook, website en app een vraag-en-antwoordsessie met dartfans.

Geschreven door Ramon Min

De Q&A-sessie met Van Gerwen vindt plaats tussen twee uur en halfdrie 's middags met Kristian Westerveld als presentator. Je kunt live vragen stellen via de Facebookpagina van Omroep Brabant en het gesprek daarnaast ook volgen via website en app. Dartfans en sportliefhebbers die altijd al een prangende vraag hadden voor Van Gerwen kunnen die nu al mailen naar sport@omroepbrabant.nl. De meest ludieke en originele vragen zullen door Kristian worden voorgelegd aan Mighty Mike.