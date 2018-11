Aad de Mos ziet kansen voor PSV tegen gehavend Tottenham: 'Veel blessures en rare opstelling'

EINDHOVEN - Bijna 5000 fans reizen dinsdag naar Londen om PSV te steunen in het Champions League-duel tegen Tottenham Hotspur. De belangen zijn groot, want PSV moet resultaat halen om de Europese ambitie levend te houden. Voetbalkenner Aad de Mos ziet kansen voor PSV.

"De Engelsen zijn niet op volle sterkte. Er zijn veel blessures en Tottenham heeft voorlopig een rare opstelling", vertelt De Mos in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Dat PSV het lastig gaat krijgen, daar twijfelt eigenlijk niemand over. In Eindhoven werd PSV weggespeeld door Tottenham. Desondanks eindigde het duel in 2-2. Bij een goed resultaat, het liefst een overwinning, doet PSV goede zaken om te overwinteren in Europa. Bij een verliespartij is een wonder nodig om ook na de winterstop actief te zijn in de Europa League of Champions League. "Als PSV verliest, zijn ze in een week tijd uitgeschakeld voor het bekertoernooi en de Champions League", aldus De Mos.

Bussen vol supporters

Harrie Timmermans, voorzitter van de PSV supportersclub, was dinsdagochtend al vroeg op weg. "We zijn met 550 mensen onderweg en hopen rond twee uur bij Wembley te zijn. We verzamelden rond de klok van vijf bij het stadion in Eindhoven, dus we moeten nog een beetje bijkomen."

Het was vroeg, maar de voorpret komt langzaam op gang. "De hele lol in de aanloop ernaartoe, die pakt niemand ons af. De voorpret is iconisch, als we met een mooi resultaat naar huis gaan is ook de wedstrijd iconisch." Een goed feestje wordt het zeker dinsdagavond, in de Engelse stad zijn al zo'n 4000 PSV supporters.

Punten pakken

Het zal een lastige wedstrijd worden, denken zowel Timmermans als De Mos. De Mos ziet PSV wel een kans maken op een punt in Londen. "Als je in deze poule derde wordt en eventueel mee mag doen voor de tweede plaats, dan heb je het heel goed gedaan. Ik hoop het allerbeste voor PSV."

Timmermans denkt ook dat het moeilijk wordt, maar hij schat de kansen positief in. "Ik ben ervan overtuigd dat Van Bommel zijn mannen echt op scherp heeft gezet en wij gaan de ploeg ook gewoon negentig minuten ondersteunen." Hij voorspelt dat het lang 0-0 blijft, maar dat de Eindhovenaren in de blessuretijd nog een goal maken.