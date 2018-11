Deel dit artikel:













Michael van Gerwen gaat tijdens Q&A in op WK, Phil Taylor en PSV

EINDHOVEN - Michael van Gerwen is op bezoek bij Omroep Brabant en gaat tijdens een Q&A in op vragen van dartfans. Het komende WK in december tot de inmiddels gestopte Phil Taylor en de manier van trainen tot aan PSV, het komt allemaal voorbij. De Q&A is vanaf 14.00 uur.

Geschreven door Fabian Eijkhout

De Q&A is hieronder te volgen, via Facebook is er de mogelijk om tijdens de uitzending vragen in te sturen.

Eerder op de dag was Mighty Mike al te gast in het Omroep Brabant-programma Brabants Bont.