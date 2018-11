Nu al meer Brabantse verkeersdoden dan in heel 2017

DEN BOSCH - Er zijn in de eerste tien maanden van dit jaar 106 verkeersdoden gevallen in Brabant. Dat is al meer dan in heel 2017. En dan moeten de twee donkere maanden met mogelijk gladheid nog komen. De provincie maakt zich zorgen en gaat onder andere versneld rotondes en fietspaden aanleggen.

“Elk verkeersslachtoffer is er één te veel”, zegt woordvoerder Catelijne Thomassen van de provincie Noord-Brabant. “We gaan nu onderzoek doen naar de veiligheid van wegen in de provincie. Dat is voor de langere termijn.” Daarnaast gaat de provincie ook op korte termijn maatregelen nemen. “We gaan in verschillende plaatsen versneld rotondes en fietspaden aanleggen om de infrastructuur te verbeteren”, legt Thomassen uit.

Gedrag moet anders

Met een betere infrastructuur is het probleem nog niet opgelost volgens de woordvoerder. “Het is ook belangrijk dat het gedrag van weggebruikers verandert.” Daarom geeft de provincie bijvoorbeeld les op scholen om leerlingen bewuster te maken van de gevaren in het verkeer. Nu de donkere wintermaanden er weer aan komen zal de provincie ook actief gaan waarschuwen om de fietsverlichting aan te doen.

De afgelopen jaren was er een dalende lijn te zien in het aantal mensen dat overleed na een verkeersongeval. Vorig jaar ging het om 98 mensen, acht minder dan in de eerste tien maanden van dit jaar. De provinciewoordvoerder benadrukt dat het aantal van 106 nog niet vast staat. “Wij hebben dit aantal vastgesteld op basis van gegevens van de politie en bijvoorbeeld berichtgeving in de media. Het CBS brengt altijd de definitieve cijfers. Zij nemen hiermee ook cijfers van verzekeraars en ziekenhuizen mee, dat hebben wij nu nog niet gedaan.”