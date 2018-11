Carnavalsseizoen begint onstuimig: veel regen en harde wind op komst

EINDHOVEN - Na mooie dagen met lenteachtig weer, keert de herfst komend weekend terug. Het gaat flink waaien en regenen op zaterdag en zondag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekt er een regengebied over het land. Een stevige zuidenwind kan leiden tot windstoten van tachtig kilometer per uur. Ga je 's avonds de stad in? Laat je paraplu dan maar thuis, want die waait geheid weg.

Sint-Maarten

Zaterdag trekken de buien over het land, met droge momenten tussendoor. De zon schijnt dan even. Koud wordt het gelukkig niet: het wordt rond de 14 graden.

Omdat Sint-Maarten dit jaar op zondag valt, wordt dit feest in veel plaatsen al op zaterdagavond gevierd. Ga je langs de deuren? Trek dan zeker een poncho aan en houd je lampionnetjes goed vast.

Carnavalsseizoen start nat

Ook op de elfde van de elfde is het onstuimig buiten. Van 11:11 uur 's ochtends tot 's avonds laat trekken de meeste buien over het land. Het wordt rond de 14 graden.

De winter blijft voorlopig nog even weg. Na het weekend kan het zomaar 17 graden worden.