Vaten met drugsafval gedumpt in een greppel in Ommel De vaten liggen in een greppel. (Foto: Dave Hendriks)

OMMEL - In een greppel langs de Aaweg in Ommel zijn grote vaten met drugsafval gedumpt. Het is nog niet bekend of er vaten lekken. De omgeving is afgezet.

Geschreven door Peter de Bekker

De drugsdumping werd donderdagochtend rond negen uur ontdekt Dumping in Lierop

Volgens een getuige gaat het 'zeker vijf grote vaten' en liggen ze in een greppel. De manier waarop de vaten verpakt zijn, doet volgens opgeroepen brandweerlieden denken aan de vaten die woensdag werden gedumpt in Lierop. Woensdagavond werd ook al drugsafval ontdekt, in Halsteren. Daar was een lekkende jerrycan midden op de weg gedumpt.